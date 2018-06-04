Descontinuado
La suela de aluminio duradera se desliza fácilmente sobre todo tipo de telas, es resistente a los rayones y fácil de limpiar.
La ranura para botones acelera y facilita el planchado en zonas con botones y costuras.
El cable puede enrollarse alrededor del soporte en el talón para que el aparato sea fácil de guardar.
Premios
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
LR23
04/06/2018
España
PLANCHA EN SECO CON SUELA DE ACERO
PRODUCTO EXCELENTE, PLANCHA CON SUELA DE ACERO Y CON PUNTA REDONDA PARA PODER ACCEDER A CUALQUIER SITIO, SIN VAPOR, Y PODIENDOLA LIMPIAR TRANQUILAMENTE DE CUALQUIER ALMIDON AL TENER LA SUELA DE ALUMINIO. ES UNA PENA PHILIPS LA HA SACADO DEL MERCADO Y NO HAY MANERA DE ENCONTRARLA- HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A ENCONTRARLA SOMOS VARIAS SEÑORAS QUE ESTAMOS INTERESADAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130
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Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130
Zulema28
18/07/2020
Argentina
IDEAL PARA FAMILIA TIPO
La tengo desde que me fui a vivir sola (más de 10 años) y se ha ido ajustando al crecimiento de la familia resultando eficaz y cómoda, por lo que hasta mis hijos la usan
Ventajas
liviana, práctica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC130/00 Plancha en seco
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Esta reseña se realizó para GC130/00 Plancha en seco