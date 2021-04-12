Descontinuado
2100 W
Golpe de vapor de 110 g
30 g/min de vapor continuo
Suela cerámica
Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.
Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.
Premios
4.4
de 5
17
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Pola60
12/04/2021
Argentina
Estoy enamorada de mi plancha Philips
Desde hace años utilizo plancha a vapor. Tuve una marca Braun y esta es la segunda Philips. La anterior era sin cable y la ame durante todos los años que la utilice. Casi no la tuve que reparar. Esta la tengo desde hace casi 6 meses y la amo porque aunque tiene cable y extraño eso de la otra, esta calienta mas rapido, es mas liviana y plancha como los dioses. La otra hace mucho habia dejado de funcionar a vapor y la usaba en seco. La recomiendo. Es la mejor.
Ventajas
Es liviana calienta rapido y plancha muy bien
Contras
Tiene cable y podría funcionar sin cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor
La geni
18/08/2020
Argentina
La plancha de vapor
Hace varios años que tengo una y la verdad es perfecta. Deja la ropa muy bien planchado con líneas definidas.
Ventajas
Me encanta el producto y la resistencia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor
Floeb29
11/08/2020
Argentina
El producto cumple con lo que promete
Super cómodo y liviano que hace mas facil la tarea, el tamaño es el adecuado
Ventajas
Diseño lindo y cómodo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor