Descontinuado
Antigoteo
32 g
La potencia de 2100 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.
El golpe de vapor de 95 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
El sistema antisarro de doble acción de la plancha a vapor de Philips evita la acumulación de sarro mediante pastillas antisarro y la función de limpieza de sarro fácil de usar.
Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Jenny
18/04/2019
Peru
Me encanta. Es muy eficiente y ligera
Pesa muy poco, como me gusta, pero arrasa con las arrugas. Bastante vapor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2500 series GC2530/02 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2500 series GC2530/02 Plancha de vapor