Descontinuado
Diseñada para funcionar todos los días
Para obtener excelentes resultados todos los días, necesita una plancha que nunca lo decepcione. Con la suela SteamGlide antirrayones, la salida de vapor altamente constante y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad le ofrece un rendimiento duradero.
2300 W
40 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 140 g
Suela SteamGlide
Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.
Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.
La función de vapor vertical puede airear las prendas directamente en la percha y eliminar las arrugas de las cortinas mientras están colgadas. No se requiere tabla de planchar.
Premios
3.9
de 5
8
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Chevelink
25/08/2020
Chile
A sido mi mejor aliada
La recomiendo con los ojos cerrados a todos los que busquen una plancha a vapor, excelente producto
Ventajas
Funciona bien, y ha satisfecho mis necesidades
Contras
Ninguna por ahora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2990/20 Plancha de vapor
Fecha de uso 2018-08-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2990/20 Plancha de vapor
Fecha de uso 2018-08-25
Otramalamama
15/01/2021
España
Excelente planchado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Rosaza
15/11/2020
España
Comprador verificado
Perfecta
No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30
Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips