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  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron GC2990/20
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2990/20

3.9

| (8) Opiniones | 88% ha recomendado este producto

1 premio

Diseñada para funcionar todos los días

Para obtener excelentes resultados todos los días, necesita una plancha que nunca lo decepcione. Con la suela SteamGlide antirrayones, la salida de vapor altamente constante y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad le ofrece un rendimiento duradero.

Ver todos los beneficios

Vida útil 4 veces más larga con la suela SteamGlide*

Diseñada para funcionar todos los días

  • 2300 W

  • 40 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 140 g

  • Suela SteamGlide

Golpe de vapor de hasta 140 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de hasta 140 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.

Salida de vapor de hasta 40 g/min para un rendimiento sólido y constante

Salida de vapor de hasta 40 g/min para un rendimiento sólido y constante

Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.

Vapor vertical para telas colgantes

Vapor vertical para telas colgantes

La función de vapor vertical puede airear las prendas directamente en la percha y eliminar las arrugas de las cortinas mientras están colgadas. No se requiere tabla de planchar.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Imagen de VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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3.9

de 5

8

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

1

25/08/2020

Chile

Chile

A sido mi mejor aliada

La recomiendo con los ojos cerrados a todos los que busquen una plancha a vapor, excelente producto

Ventajas

Funciona bien, y ha satisfecho mis necesidades

Contras

Ninguna por ahora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2990/20 Plancha de vapor

Fecha de uso 2018-08-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2990/20 Plancha de vapor

Fecha de uso 2018-08-25

15/01/2021

España

España

Excelente planchado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

15/11/2020

España

España

Comprador verificado

Perfecta

No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor PowerLife GC2991/30

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  1. Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips