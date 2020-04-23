ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente
  • Más rápido, más sencillo y más inteligente

Descontinuado

Azur Performer PlusPlancha de vapor

GC4522/00

4.6
| (11) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Más rápido, más sencillo y más inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer combina un rendimiento potente con facilidad de uso. La liberación rápida de la cal combinada con nuestra suela 5 estrellas T-ionicGlide con mejor deslizamiento y el apagado de seguridad permiten disfrutar de resultados óptimos fácilmente.
Ver todos los beneficios

Con nuestra aún mejor suela de deslizamiento

Más rápido, más sencillo y más inteligente

  • Vapor de 50 g/m y salida de 210 g

  • Suela T-ionicGlide

  • Apagado de seguridad + antisarro

  • 2600 watts

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente

2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente.

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de hasta 210 g

Golpe de vapor de hasta 210 g

El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

11

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

23/04/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

Un gran acompañante en casa, siempre útil

Su versatilidad su forma anatómica a las prensa la forma de expeler el vapor, no es más que una fracción de su utilidad, lo que sí es una pena ya no hay en mercado local de Lima-Perú

Ventajas

Reitero que es la mejor de las planchas que he comprado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Steam iron

29/10/2021

Argentina

Argentina

Maravillosa

La mejor plancha que pude haber comprado. Ahora le voy a hacer una limpieza.

Ventajas

Peso,extensión del cable,moderno diseño y color. Suela resistente.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

23/01/2018

Argentina

Argentina

Producto de calidad

[Employee of philipsglobal] Con esta plancha se terminan los dolores de cabeza. Seleccionas el modo correcto y después de unas cuantas pasadas ya esta tu ropa lista para usarse sin una arruga.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.