Descontinuado
Vapor de 50 g/m y salida de 210 g
Suela T-ionicGlide
Apagado de seguridad + antisarro
2600 watts
2600 W para un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.
Premios
4.6
de 5
11
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Edivan2020
23/04/2020
Peru
Comprador verificado
Un gran acompañante en casa, siempre útil
Su versatilidad su forma anatómica a las prensa la forma de expeler el vapor, no es más que una fracción de su utilidad, lo que sí es una pena ya no hay en mercado local de Lima-Perú
Ventajas
Reitero que es la mejor de las planchas que he comprado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Steam iron
BarbaraArgentinaBolivia
29/10/2021
Argentina
Maravillosa
La mejor plancha que pude haber comprado. Ahora le voy a hacer una limpieza.
Ventajas
Peso,extensión del cable,moderno diseño y color. Suela resistente.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor
javierm30
23/01/2018
Argentina
Producto de calidad
[Employee of philipsglobal] Con esta plancha se terminan los dolores de cabeza. Seleccionas el modo correcto y después de unas cuantas pasadas ya esta tu ropa lista para usarse sin una arruga.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4522/00 Plancha de vapor