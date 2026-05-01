Descontinuado
GC4891/02
2.600 W de potencia para planchar
Esta potente plancha de Philips incluye la suela más resistente de todas las planchas. Nada podrá arañar la plancha mientras se desliza suavemente por la prenda. La potente función de golpe de vapor le ayudará a eliminar todas las arrugas fácilmente.
Vap. de 50 g/m; salid. vap. de 200 g
Suela Anodilium
Desconexión automática de seguridad
2.600 watts
¡Excelente deslizamiento, excelente resistencia a los rayones, excelente para limpiar y excelente durabilidad!
La exclusiva punta de salida de vapor en la parte delantera de la suela de esta plancha de Philips dispone de ranuras de vapor especiales y alargadas que llegan a las zonas más pequeñas y difíciles para ofrecer resultados de planchado excelentes.
El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.
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Opiniones