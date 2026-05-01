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  • 2.600 W de potencia para planchar
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Descontinuado

AzurPlancha de vapor

GC4891/02

1 premio

2.600 W de potencia para planchar

Esta potente plancha de Philips incluye la suela más resistente de todas las planchas. Nada podrá arañar la plancha mientras se desliza suavemente por la prenda. La potente función de golpe de vapor le ayudará a eliminar todas las arrugas fácilmente.

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Plancha potente con más vapor

2.600 W de potencia para planchar

  • Vap. de 50 g/m; salid. vap. de 200 g

  • Suela Anodilium

  • Desconexión automática de seguridad

  • 2.600 watts

Base Anodilium altamente duradera y resistente a los rayones

Base Anodilium altamente duradera y resistente a los rayones

¡Excelente deslizamiento, excelente resistencia a los rayones, excelente para limpiar y excelente durabilidad!

La punta de salida de vapor permite que el vapor llegue a áreas difíciles de alcanzar

La punta de salida de vapor permite que el vapor llegue a áreas difíciles de alcanzar

La exclusiva punta de salida de vapor en la parte delantera de la suela de esta plancha de Philips dispone de ranuras de vapor especiales y alargadas que llegan a las zonas más pequeñas y difíciles para ofrecer resultados de planchado excelentes.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.

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