Descontinuado
4.6
de 5
264
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Alecito
21/02/2024
Chile
comprar accesorios para cortar cabello
1 peine recortador para barba 1 cepillo de limpieza
Ventajas
muy buen producto
Contras
no hay
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de pelo lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de pelo lavable
Divaoso
24/11/2022
Chile
Comprador verificado
Súper
No me tenia mucha confianza de usarla bien, pero la máquina hace el trabajo sola
Ventajas
Súper fácil de manejar
Contras
Hasta ahora nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable
Jp2750
03/07/2021
Chile
Excelente calidad
Excelente calidad y buen funcionamiento. Totalmente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortadora de cabello lavable