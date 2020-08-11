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Descontinuado

Daily CollectionSandwichera

HD2384/10

4.9
| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Sándwiches más fáciles
¡Es sencillo! Seleccione sus ingredientes favoritos, póngalos en las placas de corte y sellado, y disfrute de un sabroso sándwich en muy poco tiempo.
Ver todos los beneficios

Resultados sabrosos en un santiamén

Sándwiches más fáciles

  • Verde claro

Las placas de corte y sellado permiten sellar los ingredientes dentro del sándwich

Las placas de corte y sellado permiten sellar los ingredientes dentro del sándwich

Las placas de corte y sellado sellan los ingredientes dentro de la sandwichera Philips.

Alta temperatura para resultados sabrosos

Alta potencia para un calentamiento rápido

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/08/2020

Argentina

Argentina

Simple de usar!

Lo recomiendo, práctica y fácil de usar. Me encanta

Ventajas

Simple, fácil de usar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera

11/08/2020

Argentina

Argentina

La uso todos los dias

Es perfecta, la tengo desde que vivo sola, fue una de las primeras compras ya que te salva, haces tostadas, tostados, rapiditas, la uso incluso para calentar cosas como una milanesa, etc. Facil de limpiar y no se daño ni un vez en mas de 7 años.

Ventajas

Duración del producto, multifunción

Contras

Desearia que no tenga marcados los triangulitos especificamente para sandwich ya que la uso para muchas otras cosas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera

Sí, recomiendo este producto

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10/08/2020

Argentina

Argentina

producto practico

Producto de muy facil manejo, facil limpieza y muy util. Los snadwichs se preparan rapidisimo y quedan bien sellados con el queso derretido por dentro con un muy buen tostado y en pocos minutos, faciles de sacar por su material antiadherente . Muy comoda y segura para su uso, muy recomendable

Ventajas

su utilidad y practicidad

Contras

en el modelo nuevo viene la parte interior no tan bien sellada a la estructura plastica como las mas antiguas y se desliza el queso derretido por ahi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2384/70 Sandwichera

Sí, recomiendo este producto

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