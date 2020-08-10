Descontinuado
2 ranuras
3 funciones
Blanco lavanda
Ranura extra ancha, calentador de panecillos
La tostadora se apagará automáticamente si el pan se atasca en su interior.
Rejilla calentadora para bollos y medialunas.
5.0
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Fichu97
10/08/2020
Argentina
Superior a todas las marcas existentes
Es una tostadora que en cuanto a su utilizacion cumple muy bien sus funciones, en cuanto a la parte estética es moderna y elegante quedando muy bien en cualquier cocina independientemente del estilo que posea. Super conforme !
Ventajas
Rapida, estética, de larga vida util
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-08-10
Pejilagarto31
18/07/2020
Argentina
Excelente producto
La tengo hace más de 4 años, es mí primer tostadora, y acá sigue al pie del cañón.
Ventajas
La rapidez con que calienta y hace las tostadas. El soporto para medialunas viene de 10.
Contras
El sujetador del cable y las paredes que sujetan el pan muy separadas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-07-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-07-18
Agosvf
17/07/2020
Argentina
Excelente!
La tengo hace 5 años fácil, fue la que mas resultado me dio ya que generalmente con otras marcas se me quemaban las resistencias en poco tiempo y otra característica importante es la apertura que tiene para ingresar el pan y calentar facturas por encima de la tostadora sin que se queme.... me encanta!
Ventajas
excelente circuito electrico, resistencia reforzada
Contras
es un poco aparatosa si se tiene un lugar chico para guardarla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2630/40 Toaster
Date of Use 2018-07-17