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Viva Collection Tostadora
Descontinuado
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HD2630/40
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User Manual Philips Viva Collection Toaster - English (US)
Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster - English (US)
Todas (3)
¿Puedo tostar sándwiches en el tostador?
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips
El pan se queda atascado en el tostador Philips
El tostador Philips no se enciende
No puedo sacar el pan del tostador Philips
La palanca del tostador Philips no se mantiene abajo.
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