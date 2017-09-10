Descontinuado
Tostador con 2 ranuras extraanchas
Calentador de panecillos incorporado
Negro
El mecanismo de autocentrado centra perfectamente cada corte para un tostado uniforme, independientemente del espesor.
Ajuste el nivel de calor de su preferencia y haga las tostadas como más le gusten.
Esta función le permite levantar los trozos más pequeños de pan de forma segura
4.5
de 5
31
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
JeanPierre
10/09/2017
Chile
Excelente
Recomiendo este producto a ojos cerrados. Facilidad de uso, varias funciones y acabados de buena calidad, no como otros tostadores en los cuales presionas un botón y crugen enteros. El único pero es que tiene un consumo eléctrico por sobre el promedio de los demás del mercado, pero creo que lo compensa con su desempeño y prestaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora
Gaby0027
25/09/2022
Argentina
Comprador verificado
Robusta y elegante. Tostado muy parejo
Robusta y de excelente diseño. Tuesta muy parejo. Me hubiese gustado que fuese un poquito más pequeña, pero su prestación es excelente
Ventajas
Diseño y tostado parejo
Contras
Un poco más grande de lo que me hubiese gustado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora
marza1807
06/04/2021
Argentina
Realmente tiene unas funciones fantasticas!
Tostadora super completa, el selector te permite sacar las tostadas al punto que mas te guste, es rápida, podes calentar el pan fácilmente con el botón para esa función, se puede descongelar también, el accesorio para calentar bollos esta muy bueno, el sacamigas es re practico al igual que el pulsador para sacar trozos pequeños de pan, también me gustó mucho el ancho extra y como las rejillas aprietan el pan o los sándwiches, los tostados salen riquísimos y salvo que sea un pan común muy grueso, no se traba. en cuanto a materiales son todos de primerísima calidad, acá si que se esmeraron al igual que las terminaciones, también se puede enrollar el cable en la parte inferior del aparato, la carcaza si bien es de acero no se calienta. Cosas que me gustaría agregar: que venga con la tapa para cuando no se usa y la posibilidad de agregar el accesorio para hace sándwich tostados mas fácilmente, el que es comouna rejilla, en contra hasta ahora no le encontré nada.
Ventajas
Muy buenas funciones, practicidad, estética de lujo, materiales y terminaciones excelentes
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora
Ranura un 10% más ancha en comparación con el modelo anterior (HD2630)