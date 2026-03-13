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Viva Collection Tostadora
Descontinuado
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HD2637/90
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Todas (3)
¿Puedo tostar sándwiches en el tostador?
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
Sale humo del tostador Philips
El pan se queda atascado en el tostador Philips
El tostador Philips no se enciende
El pan tostado ha saltado, pero no puedo sacarlo.
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