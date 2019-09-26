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  • Café sencillamente delicioso
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Descontinuado

Daily CollectionCafetera

HD7462/20

4.3
| (89) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Café sencillamente delicioso
Disfrute el sabor y el aroma del café recién preparado con esta confiable cafetera Philips. Gracias al espiral Aroma, experimentará un sabor óptimo en cada taza de café.
Ver todos los beneficios

Con Espiral Aroma para disfrutar del mejor sabor

Café sencillamente delicioso

  • Con jarra de vidrio

  • Negro/plateado

  • Capacidad de 1,2 l

  • 2-15 tazas

  • Apagado automático

Desconexión automática después de 30 min para ahorrar energía y por protección

Desconexión automática después de 30 min para ahorrar energía y por protección

30 minutos después de preparar el café, la cafetera se apaga automáticamente para ahorrar energía y por seguridad. Esto cumple con la normativa de la UE, que se aplica a todas las cafeteras de la UE.

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.

El interruptor de encendido LED se ilumina cuando la cafetera está encendida

El interruptor de encendido LED se ilumina cuando la cafetera está encendida

La luz roja del botón del interruptor se enciende cuando la cafetera está encendida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

89

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

26/09/2019

Peru

Peru

Rapida

Hace rápido el café, el único problema que tuve es por la jarra que es muy frágil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7447/20 Cafetera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7447/20 Cafetera

09/02/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Superó mis expectativas

Es muy práctica y funciona bien. Me encanta el aroma a café que deja en el ambiente en el momento de usarla.

Ventajas

Práctica, sencilla y prepara rico el café.

Contras

A veces gotea un poco al quitar la jarra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7462/20 Cafetera

Sí, recomiendo este producto

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08/02/2021

Argentina

Argentina

Super Recomendable

Excelente cafetera. A Favor: el café sale a temperatura ideal, no es necesario precalentar el agua, el medidor de agua del deposito esta muy bueno, no gotea ni pierde vapor por ningún lado, el café se mantiene caliente el tiempo que la cafetera esté encendida lo que habla muy bien de su base y jarra. En contra: es un poco incomodo lavar la jarra debido al "embudo" de su tapa la cual no se puede desmontar

Ventajas

Fácil de usar, café caliente todo el tiempo, no gotea ni escapa vapor.

Contras

La jarra es incomoda para lavar

Sí, recomiendo este producto

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