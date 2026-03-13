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Café
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Daily Collection Cafetera
Descontinuado
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HD7462/20
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Disfrute el sabor y el aroma del café recién preparado con esta confiable cafetera Philips. Gracias al espiral Aroma, experimentará un sabor óptimo en cada taza de café.
El portafiltro de mi cafetera Philips rebosa
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