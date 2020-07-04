Descontinuado
Freidora baja en grasas
Multicooker
Negro
800 g
La exclusiva tecnología RapidAir de la Airfryer te permite freír, hornear, asar y gratinar los bocadillos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, y usando poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología RapidAir también genera menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.
El temporizador integrado permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de “listo”. El control de temperatura totalmente ajustable permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para los alimentos en hasta 200 grados. Disfruta de patatas fritas crujientes y doradas, bocadillos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y a la temperatura adecuados para obtener el mejor resultado.
Premios
4.7
de 5
63
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
marper
04/07/2020
Chile
Muy rapida facil de usar
Puedes cocinar de todo y queda bien, es además muy duradero, la tengo hace mucho tiempo y está muy bien
Ventajas
Fácil, rápida, la comida queda rica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Adina
28/12/2018
Chile
Un producto fantástico
Obtuve este maravilloso producto en búsqueda de una vida más sana! Me fascina como quedan las empanadas, la carne el pollo! Hasta los tequeños!!!! Preparar comidas para mi bebe sin tener que usar aceite es fantástico!! Si me preguntan si lo recomiendo? Mi respuesta es SI es justo y necesario tenerlo en la cocina! Es práctico, fácil de usar y lo mejor es el tiempo en el que se cocinan los alimentos! Que quedan divinos!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Ygor
27/12/2018
Chile
Práctico y necesario!
Estoy usando el producto hace más de un mes y todo cambio, ahora puedo hacer ricas y saludables comidas con ese toque frito por el que muero pero sin necesidad de aceite, me interese en tenerlo desde que muchos nutricionistas en Instagram lo publicaban y ahora entiendo porque le hacen la publicidad, es super fácil de usar y limpiar, la comida queda excelente y lo mejor de todo es que no debo preocuparme por si se me va a quemar, en las mañanas pongo mi proteína para el almuerzo, me ducho tranquila, me arreglo y hasta tiempo me da de maquillarme luego paso por el airfryer y listo en cuestión de minutos, gracias por hacer la vida más fácil!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
En comparación con papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips