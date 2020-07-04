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  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*

Descontinuado

Viva CollectionAirfryer

HD9220/20

4.7
| (63) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

1 premio

¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
La exclusiva tecnología RapidAir de Philips te permite freír con aire para preparar alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Se necesita poco o nada de aceite para garantizar una textura perfecta y resultados deliciosos.
Ver todos los beneficios

Con tecnología RapidAir para obtener resultados perfectos

¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*

  • Freidora baja en grasas

  • Multicooker

  • Negro

  • 800 g

Tecnología RapidAir para frituras más saludables

Tecnología RapidAir para frituras más saludables

La exclusiva tecnología RapidAir de la Airfryer te permite freír, hornear, asar y gratinar los bocadillos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, y usando poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología RapidAir también genera menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.

Capacidad de cocción amplia para todas tus recetas favoritas

Capacidad de cocción amplia para todas tus recetas favoritas

Control de tiempo y temperatura ajustable

Control de tiempo y temperatura ajustable

El temporizador integrado permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de “listo”. El control de temperatura totalmente ajustable permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para los alimentos en hasta 200 grados. Disfruta de patatas fritas crujientes y doradas, bocadillos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y a la temperatura adecuados para obtener el mejor resultado.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-961301

Opiniones

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4.7

de 5

63

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2
1

04/07/2020

Chile

Chile

Muy rapida facil de usar

Puedes cocinar de todo y queda bien, es además muy duradero, la tengo hace mucho tiempo y está muy bien

Ventajas

Fácil, rápida, la comida queda rica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

28/12/2018

Chile

Chile

Un producto fantástico

Obtuve este maravilloso producto en búsqueda de una vida más sana! Me fascina como quedan las empanadas, la carne el pollo! Hasta los tequeños!!!! Preparar comidas para mi bebe sin tener que usar aceite es fantástico!! Si me preguntan si lo recomiendo? Mi respuesta es SI es justo y necesario tenerlo en la cocina! Es práctico, fácil de usar y lo mejor es el tiempo en el que se cocinan los alimentos! Que quedan divinos!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

27/12/2018

Chile

Chile

Práctico y necesario!

Estoy usando el producto hace más de un mes y todo cambio, ahora puedo hacer ricas y saludables comidas con ese toque frito por el que muero pero sin necesidad de aceite, me interese en tenerlo desde que muchos nutricionistas en Instagram lo publicaban y ahora entiendo porque le hacen la publicidad, es super fácil de usar y limpiar, la comida queda excelente y lo mejor de todo es que no debo preocuparme por si se me va a quemar, en las mañanas pongo mi proteína para el almuerzo, me ducho tranquila, me arreglo y hasta tiempo me da de maquillarme luego paso por el airfryer y listo en cuestión de minutos, gracias por hacer la vida más fácil!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

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Avisos legales

  1. En comparación con papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips