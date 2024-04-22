Tener una ventana en la freidora de aire lo cambia todo, el poder ver como va la comida sin tener que abrir y perder temperatura es lo más! El tamaño está muy bien para dos o 4 personas. El control digital está arriba y es fácil de controlar y entender, tiene la opción de encender y apagar la luz. Entra perfectamente dos boniatos grandes o un pollo de kilo y cuarto. Precalienta en menos de 1 minuto y tiene luz en su interior otra novedad respecto a las freidoras de aire! La calidad de los acabados son muy buenos!