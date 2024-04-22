Tecnología Rapid Air
5,6 l
Negro
Gracias al diseño transparente de la ventana, puede comprobar el resultado de la cocción en cualquier momento y ver cómo sus ingredientes favoritos se convierten en deliciosos alimentos.
La Philips Airfryer abre un mundo de posibilidades: puede freír, hornear, cocinar a la parrilla, asar, deshidratar, tostar, descongelar, recalentar y mucho más.
La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.
Comprender las reseñas de productos
5.0
de 5
16
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
LunaMarte
22/04/2024
Chile
Comprador verificado
El producto es práctico
Me encanta su utilidad, facilita la elaboración de alimentos más saludables libres de grasa, fácil de limpiar y muy práctico
Ventajas
Fácil de utilizar, práctico,limpio, alimentos más saludables
Contras
para algunos alimentos mejor apariencia de terminación
Esta reseña se realizó para Airfryer 3000 serie XL HD9257/80 Ventana digital
Esta reseña se realizó para Airfryer 3000 serie XL HD9257/80 Ventana digital
Matebe
27/11/2023
España
Productazo!
Tener una airfryer con la tecnología de Philips y que además tenga ventana con luz para ver su interior es una pasada, estamos encantados con nuestra Philips Airfryer!
Ventajas
Ventana y luz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/80 Ventana digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/80 Ventana digital
17/11/2023
España
Soy fan
¡Me encanta! Tenía poca esperanza en la ventanita y no le veía mucho sentido, pero después de probarla me parece súper útil. Los modos que incluye me parecen fáciles de usar y el resultado de lo que he cocinado hasta ahora ha sido genial.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/88 Freidora de aire 13 en 1 con ventana, 5 raciones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/88 Freidora de aire 13 en 1 con ventana, 5 raciones
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips.
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.
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