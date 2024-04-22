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  • ¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
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Airfryer 3000 serie XLVentana digital

HD9257/80

5
| (16) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*
¡La primera airfryer de Philips con ventana transparente! Disfrute de alimentos saludables, crujientes por fuera y blandos por dentro con hasta un 90 % menos de grasa, gracias a la tecnología RapidAir. Descargue la aplicación HomeID para descubrir recetas deliciosas.
Ver todos los beneficios

Gracias a la tecnología RapidAir

¡Deliciosos alimentos con hasta un 90 % menos de grasa!*

  • Tecnología Rapid Air

  • 5,6 l

  • Negro

Ventana transparente de cocción

Ventana transparente de cocción

Gracias al diseño transparente de la ventana, puede comprobar el resultado de la cocción en cualquier momento y ver cómo sus ingredientes favoritos se convierten en deliciosos alimentos.

13 funciones de cocción en un producto

13 funciones de cocción en un producto

La Philips Airfryer abre un mundo de posibilidades: puede freír, hornear, cocinar a la parrilla, asar, deshidratar, tostar, descongelar, recalentar y mucho más.

Tecnología Rapid Air

Tecnología Rapid Air

La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Comprender las reseñas de productos

5.0

de 5

16

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
4
3
2
1

LunaMarte

22/04/2024

Chile

Comprador verificado

El producto es práctico

Me encanta su utilidad, facilita la elaboración de alimentos más saludables libres de grasa, fácil de limpiar y muy práctico

Ventajas

Fácil de utilizar, práctico,limpio, alimentos más saludables

Contras

para algunos alimentos mejor apariencia de terminación

Esta reseña se realizó para Airfryer 3000 serie XL HD9257/80 Ventana digital

Esta reseña se realizó para Airfryer 3000 serie XL HD9257/80 Ventana digital

Matebe

27/11/2023

España

Productazo!

Tener una airfryer con la tecnología de Philips y que además tenga ventana con luz para ver su interior es una pasada, estamos encantados con nuestra Philips Airfryer!

Ventajas

Ventana y luz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/80 Ventana digital

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/80 Ventana digital

17/11/2023

España

Soy fan

¡Me encanta! Tenía poca esperanza en la ventanita y no le veía mucho sentido, pero después de probarla me parece súper útil. Los modos que incluye me parecen fáciles de usar y el resultado de lo que he cocinado hasta ahora ha sido genial.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/88 Freidora de aire 13 en 1 con ventana, 5 raciones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Airfryer Serie 3000 HD9257/88 Freidora de aire 13 en 1 con ventana, 5 raciones

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Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips.

  2. En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.

  3. Solo disponible en países con la comunidad HomeID.