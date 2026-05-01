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  • Agua caliente para uso diario
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Colección EssentialsHervidor Philips serie 1000

HD9314/90

Agua caliente para uso diario

Ahorre tiempo con el hervidor Philips Essentials Collection serie 1000. Prepare sus bebidas calientes favoritas al instante y hierva agua para cocinar con un elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad.

Ver todos los beneficios

Hervido rápido para bebidas calientes y mucho más

Agua caliente para uso diario

  • Hervido duradero, seguro y eficiente

  • Diseño elegante y práctico

  • Descubra el equipo de desayuno completo

Descubra el equipo de desayuno completo

Descubra el equipo de desayuno completo

Un equipo de desayuno diseñado para lo que realmente cuenta. Descubra el equipo completo con cafetera de goteo y tostador a juego.

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Disfrute de un hervido rápido y una limpieza sin esfuerzo con el elemento térmico de acero inoxidable oculto, la combinación perfecta de rapidez y comodidad para sus bebidas calientes favoritas.

Sistema de seguridad sin agua para mantenerse protegido

Sistema de seguridad sin agua para mantenerse protegido

No se preocupe por nada. Nuestro hervidor se apaga automáticamente cuando el agua hierve para evitar el sobrecalentamiento.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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