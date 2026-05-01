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Agua caliente para uso diario
Ahorre tiempo con el hervidor Philips Essentials Collection serie 1000. Prepare sus bebidas calientes favoritas al instante y hierva agua para cocinar con un elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad.
Hervido duradero, seguro y eficiente
Diseño elegante y práctico
Descubra el equipo de desayuno completo
Un equipo de desayuno diseñado para lo que realmente cuenta. Descubra el equipo completo con cafetera de goteo y tostador a juego.
Disfrute de un hervido rápido y una limpieza sin esfuerzo con el elemento térmico de acero inoxidable oculto, la combinación perfecta de rapidez y comodidad para sus bebidas calientes favoritas.
No se preocupe por nada. Nuestro hervidor se apaga automáticamente cuando el agua hierve para evitar el sobrecalentamiento.
Opiniones