Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Calentadores
Todas las series
Colección Essentials Hervidor Philips serie 1000
Asistencia técnica
HD9314/90
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Ahorre tiempo con el hervidor Philips Essentials Collection serie 1000. Prepare sus bebidas calientes favoritas al instante y hierva agua para cocinar con un elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.