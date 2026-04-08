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Colección Essentials Hervidor Philips serie 1000

Asistencia técnica

Colección EssentialsHervidor Philips serie 1000

HD9314/90

Colección Essentials Hervidor Philips serie 1000

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Manuales y documentación

Ahorre tiempo con el hervidor Philips Essentials Collection serie 1000. Prepare sus bebidas calientes favoritas al instante y hierva agua para cocinar con un elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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