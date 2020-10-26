Descontinuado
Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa*
La exclusiva tecnología TurboStar de Philips permite freír alimentos con un mínimo de aceite y preparar platos deliciosos y uniformemente cocinados. No es necesario precalentar y, gracias al nuevo diseño compacto, aún se pueden cocinar grandes cantidades de alimentos.
TurboStar
Freidora baja en grasas
Blanco, 1425 W, 0,8 kg
Gracias a la tecnología TurboStar de Philips, todos los alimentos están expuestos a este calor constante y circulante, y se cocinan simultáneamente. Como resultado se obtienen alimentos fritos de forma uniforme, sin necesidad de darles vuelta, incluso cuando están apilados. Además del flujo de aire caliente, el potente calor directo desde arriba hace que la comida se dore rápidamente para obtener resultados deliciosos y dorados. "Crujientes por fuera, tiernos por dentro"
La aplicación Philips Airfryer es gratuita, e incluye recetas deliciosas e instrucciones de cocción paso a paso fáciles de seguir. Inspírate con refrigerios rápidos y saludables o comidas para ocasiones especiales.
La Airfryer Philips está lista para usarse de inmediato. Integralmente más rápida de principio a fin estimula el uso diario gracias a la superioridad de todo el proceso de cocción.
4.7
de 5
163
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Suhaneil
26/10/2020
Chile
El mejor producto
Puedes cocinar de todo y saludable, lo que más amo es que todo queda bien sin la necesidad de una gota de aceite, desde las papas hasta mis adoradas tajadas(comida venezolana) todo queda perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer
Fecha de uso 2019-10-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer
Fecha de uso 2019-10-26
Kitty9211
01/09/2020
Chile
Empleado de Philips
Airfryer nuestra Favorita
[Employee of philipsglobal] Recomiendo 100% la airfryer la tenemos hace 6 meses y hemos preparado de todo desde papas fritas queques camarones bastones de camote quiche y la lista es eterna cocina rápido, quieres revivir tus papas fritas de ayer? Quedaras maravillado, en casa la usamos diario tostando pan o cocinando, lejos una de las mejores compras
Ventajas
La cocción es muy rápida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer
Fecha de uso 2020-05-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer
Fecha de uso 2020-05-01
17/06/2020
Chile
Muy buen producto
Las papas fritas quedan muy buenas, hace 3 años que no las comía, por la grasa, ahora como 2 veces por semana
Ventajas
completamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer
Fecha de uso 2019-05-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer
Fecha de uso 2019-05-17
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips
Medición en comparación con una Airfryer sin TurboStar con papas fritas congeladas, evaluadas en cuanto a nivel de cocción y dorado
En comparación con una Airfryer Philips Viva Collection, con una capacidad total para 800 g de papas fritas