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  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer

Descontinuado

Viva CollectionAirfryer

HD9620/01

4.7

| (163) Opiniones | 96% ha recomendado este producto

Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa*

La exclusiva tecnología TurboStar de Philips permite freír alimentos con un mínimo de aceite y preparar platos deliciosos y uniformemente cocinados. No es necesario precalentar y, gracias al nuevo diseño compacto, aún se pueden cocinar grandes cantidades de alimentos.

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Gracias a la tecnología patentada TurboStar

Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa*

  • TurboStar

  • Freidora baja en grasas

  • Blanco, 1425 W, 0,8 kg

Platos deliciosos: suaves por dentro y crujientes por fuera

Platos deliciosos: suaves por dentro y crujientes por fuera

Gracias a la tecnología TurboStar de Philips, todos los alimentos están expuestos a este calor constante y circulante, y se cocinan simultáneamente. Como resultado se obtienen alimentos fritos de forma uniforme, sin necesidad de darles vuelta, incluso cuando están apilados. Además del flujo de aire caliente, el potente calor directo desde arriba hace que la comida se dore rápidamente para obtener resultados deliciosos y dorados. "Crujientes por fuera, tiernos por dentro"

Más de 200 recetas en la aplicación y un libro de recetas incluido

Más de 200 recetas en la aplicación y un libro de recetas incluido

La aplicación Philips Airfryer es gratuita, e incluye recetas deliciosas e instrucciones de cocción paso a paso fáciles de seguir. Inspírate con refrigerios rápidos y saludables o comidas para ocasiones especiales.

Comida sabrosa en menos tiempo: no requiere precalentamiento

Comida sabrosa en menos tiempo: no requiere precalentamiento

La Airfryer Philips está lista para usarse de inmediato. Integralmente más rápida de principio a fin estimula el uso diario gracias a la superioridad de todo el proceso de cocción.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

163

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

26/10/2020

Chile

Chile

El mejor producto

Puedes cocinar de todo y saludable, lo que más amo es que todo queda bien sin la necesidad de una gota de aceite, desde las papas hasta mis adoradas tajadas(comida venezolana) todo queda perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer

Fecha de uso 2019-10-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer

Fecha de uso 2019-10-26

01/09/2020

Chile

Chile

Empleado de Philips

Airfryer nuestra Favorita

[Employee of philipsglobal] Recomiendo 100% la airfryer la tenemos hace 6 meses y hemos preparado de todo desde papas fritas queques camarones bastones de camote quiche y la lista es eterna cocina rápido, quieres revivir tus papas fritas de ayer? Quedaras maravillado, en casa la usamos diario tostando pan o cocinando, lejos una de las mejores compras

Ventajas

La cocción es muy rápida

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer

Fecha de uso 2020-05-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer

Fecha de uso 2020-05-01

17/06/2020

Chile

Chile

Muy buen producto

Las papas fritas quedan muy buenas, hace 3 años que no las comía, por la grasa, ahora como 2 veces por semana

Ventajas

completamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer

Fecha de uso 2019-05-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9621/91 Airfryer

Fecha de uso 2019-05-17

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Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips

  2. Medición en comparación con una Airfryer sin TurboStar con papas fritas congeladas, evaluadas en cuanto a nivel de cocción y dorado

  3. En comparación con una Airfryer Philips Viva Collection, con una capacidad total para 800 g de papas fritas