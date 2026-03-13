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Viva Collection Airfryer

Descontinuado

Asistencia técnica

Viva CollectionAirfryer

HD9620/01

Viva Collection Airfryer

Descontinuado

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Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9620/01 - English (US)

  • PDF archivo, 945.9 kB
  • 13 March 2026

La exclusiva tecnología TurboStar de Philips permite freír alimentos con un mínimo de aceite y preparar platos deliciosos y uniformemente cocinados. No es necesario precalentar y, gracias al nuevo diseño compacto, aún se pueden cocinar grandes cantidades de alimentos.

  • PDF archivo
  • 3 July 2026

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