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Accesorio de la AirfryerKit para fiestas compacto

HD9904/01

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Kit para fiestas
Con este kit especial para fiestas de la freidora de aire de Philips, podrá organizar una fiesta divertida y saludable con todos sus platos de fiesta favoritos. Maximice la capacidad de cocción de la freidora de aire con la rejilla de doble capa y los moldes para muffins.
Ver todos los beneficios

Accesorios y consejos para preparar bocadillos para fiestas

Kit para fiestas

  • Kit de accesorios

  • 1 accesorio de doble capa

  • 7 moldes para muffins de silicona

  • 1 libro de recetas

Duplique la superficie de cocción con el accesorio de doble capa

Maximice el espacio de cocción de su Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de forma fácil, rápida y más saludable.

7 moldes para muffins de silicona para disfrutar diferentes platos horneados

Siempre hay una excusa para preparar muffins, como celebrar un cumpleaños o cualquier otro evento familiar. Estos moldes para muffins le permiten cocinar dulces individuales para sus invitados.

Folleto para aprender habilidades de la freidora de aire para fiestas

Folleto para aprender habilidades de la freidora de aire para fiestas

Incluye un folleto con consejos del chef, recetas para principiantes y tiempos de cocción de la freidora de aire

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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27/04/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Mi accesorio más usado

[Employee of philipsglobal] Me encanta la Airfryer pero al usarla para varias personas tenía que hacer la comida en varias tandas. El accesorio me permite optimizar más el espacio y sin tener problemas para la cocción.

Ventajas

El material es facil de lavar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9904/01 Kit para fiestas compacto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9904/01 Kit para fiestas compacto

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