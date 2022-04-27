Descontinuado
Kit de accesorios
1 accesorio de doble capa
7 moldes para muffins de silicona
1 libro de recetas
Maximice el espacio de cocción de su Airfryer con el accesorio de doble capa. Hornee, ase o fría sabrosas hamburguesas, alitas de pollo, pescado y mucho más de forma fácil, rápida y más saludable.
Siempre hay una excusa para preparar muffins, como celebrar un cumpleaños o cualquier otro evento familiar. Estos moldes para muffins le permiten cocinar dulces individuales para sus invitados.
Incluye un folleto con consejos del chef, recetas para principiantes y tiempos de cocción de la freidora de aire
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Juju2022
27/04/2022
Argentina
Empleado de Philips
Mi accesorio más usado
[Employee of philipsglobal] Me encanta la Airfryer pero al usarla para varias personas tenía que hacer la comida en varias tandas. El accesorio me permite optimizar más el espacio y sin tener problemas para la cocción.
Ventajas
El material es facil de lavar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9904/01 Kit para fiestas compacto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9904/01 Kit para fiestas compacto