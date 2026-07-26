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Accesorio de la Airfryer Kit para fiestas compacto

Descontinuado

Asistencia técnica

Accesorio de la AirfryerKit para fiestas compacto

HD9904/01

Accesorio de la Airfryer Kit para fiestas compacto

Descontinuado

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Manuales y documentación

Con este kit especial para fiestas de la freidora de aire de Philips, podrá organizar una fiesta divertida y saludable con todos sus platos de fiesta favoritos. Maximice la capacidad de cocción de la freidora de aire con la rejilla de doble capa y los moldes para muffins.

  • PDF archivo
  • 26 July 2026

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