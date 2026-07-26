Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Accesorios de cocina
Todas las series
Accesorio de la Airfryer Kit para fiestas compacto
Descontinuado
Asistencia técnica
HD9904/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Con este kit especial para fiestas de la freidora de aire de Philips, podrá organizar una fiesta divertida y saludable con todos sus platos de fiesta favoritos. Maximice la capacidad de cocción de la freidora de aire con la rejilla de doble capa y los moldes para muffins.
Todas (10)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Mi Philips Airfryer no funciona o no se enciende
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.