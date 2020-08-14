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Descontinuado

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

3.6
| (7) Opiniones
Accesorio para preparar todas sus recetas de repostería favoritas
Con este accesorio especial para hornear HD9925/00 de la Philips Airfryer, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. ¡Hornee deliciosos pasteles, pan, gratinados, quiche y mucho más, de una manera fácil, rápida y saludable!
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Accesorio de Airfryer

Accesorio para preparar todas sus recetas de repostería favoritas

  • Accesorio para hornear

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

El cajón extraíble y la cesta de alimentos tienen un revestimiento antiadherente y son aptos para lavavajillas para una limpieza fácil.

Accesorio para hornear, para preparar sus recetas de repostería favoritas

Accesorio para hornear, para preparar sus recetas de repostería favoritas

Con este accesorio especial para hornear de la Philips Airfryer, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. ¡Hornee deliciosos pasteles, pan, gratinados, quiche y mucho más, de una manera fácil, rápida y saludable!

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Opiniones

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3.6

de 5

7

Opiniones

3
2

14/08/2020

Argentina

Argentina

Lo usamos todo el tiempo, perfecto para dos!

La combinación de esta fuente con la airfryer es genial! Convierte la freidora en un pequeño horno convector. Es fácil de lavar y su manija es muy cómoda para retirar de la canasta sin quemarse. Jamás se pega nada y he preparado todo lo que uno puede imaginarse en un horno... pan casero, tartas de manzana, empanadas, pastel de papa, verduras grilladas, hambueguesas, etc. Incluso la suelo usar para calentar comidas rápidamente ya que no pierden sabor ni textura. Es ideal para comidas individuales o para preparar la guarnición para dos personas. En casa estamos encantadas!

Ventajas

Fácil limpieza y practicidad.

Contras

Para familias grandes quizás su capacidad no sea suficiente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer

18/07/2018

Argentina

Argentina

Complemento practico en la cocina,

[Employee of philipsglobal] Es un complemento practico en la cocina. Perfecto para cocinar las productos congelados que regularmente se hacen fritos en aceite, haciendolos más saludables. Por ejemplo se pueden hacer papas y las milanesas y empanizados. También sirve para tostar pan y calentar empanadas, hornear cupcakes y muffins en la mitad del tiempo del horno convencional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer

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Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer

25/01/2017

Argentina

Argentina

Nos encanta este accesorio

Compramos este accesorio para diversificar un poco las comidas que podíamos hacer con la Airfryer, y realmente estamos muy contentos. Es cierto que es pequeño, pero nosotros somos solo dos y es más que suficiente. El material es sumamente anti-adherente, por lo cual, cocines lo que cocines es sumamente sencilla su limpieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer

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Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer

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