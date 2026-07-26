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Viva Collection Airfryer

Descontinuado

Asistencia técnica

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

Viva Collection Airfryer

Descontinuado

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Manuales y documentación

Con este accesorio especial para hornear HD9925/00 de la Philips Airfryer, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. ¡Hornee deliciosos pasteles, pan, gratinados, quiche y mucho más, de una manera fácil, rápida y saludable!

  • PDF archivo
  • 26 July 2026

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