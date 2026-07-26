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Viva Collection Airfryer
Descontinuado
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HD9925/00
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Con este accesorio especial para hornear HD9925/00 de la Philips Airfryer, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. ¡Hornee deliciosos pasteles, pan, gratinados, quiche y mucho más, de una manera fácil, rápida y saludable!
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¿Qué accesorio de Philips Airfryer es compatible con cada modelo?
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
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Mi Philips Airfryer no se calienta
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