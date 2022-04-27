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Descontinuado

Accesorio de la AirfryerKit para hornear L

HD9925/01

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Kit para hornear L
El kit para hornear L es el accesorio perfecto para ampliar la versatilidad de la Airfryer compacta. Prepare lasañas, guisos, curris, sopas, pasteles, muffins deliciosos… ¡y mucho más!
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Productos compatibles
Airfryer serie 3000 L

Airfryer serie 3000 L
Olla

HD9100/80

Accesorios para preparar recetas horneadas

Kit para hornear L

  • 1 accesorio para hornear

  • 7 moldes para muffins de silicona

Accesorio para hornear

Accesorio para hornear

Accesorio para hornear. Con el kit de horneado de la Airfryer L de Philips, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. La capacidad de 1,3 l es ideal para hacer muffins, brownies, pasteles pequeños y otros platos. ¡A disfrutar!

7 moldes para muffins de silicona para disfrutar diferentes platos horneados

7 moldes para muffins de silicona para disfrutar diferentes platos horneados

Gracias al material flexible, es fácil retirar los muffins o los cupcakes de estos moldes para muffins de la Airfryer. Los bordes ondulados le dan un aspecto aún mejor a los moldes para muffins. Puede volver a utilizar estos moldes para muffins de la Airfryer una y otra vez, ya que están fabricados con silicona inodora.

Inspiración diaria para preparar nuevas recetas

Inspiración diaria para preparar nuevas recetas

Inspiración sin fin con las recetas de Philips HomeID de nuestros chefs expertos y millones de usuarios para ampliar su repertorio de cocina. Cuanto más use HomeID, más recomendaciones personalizadas obtendrá*.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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3
2
1

27/04/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Ideal para 2 personas

[Employee of philipsglobal] Si bien la cesta es pequeña, es la medida perfecta para 2 personas. Preparo desde preparaciones dulces a saladas y es muy facil de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9925/01 Kit para hornear L

Sí, recomiendo este producto

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