Descontinuado
1 accesorio para hornear
7 moldes para muffins de silicona
Accesorio para hornear. Con el kit de horneado de la Airfryer L de Philips, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. La capacidad de 1,3 l es ideal para hacer muffins, brownies, pasteles pequeños y otros platos. ¡A disfrutar!
Gracias al material flexible, es fácil retirar los muffins o los cupcakes de estos moldes para muffins de la Airfryer. Los bordes ondulados le dan un aspecto aún mejor a los moldes para muffins. Puede volver a utilizar estos moldes para muffins de la Airfryer una y otra vez, ya que están fabricados con silicona inodora.
Inspiración sin fin con las recetas de Philips HomeID de nuestros chefs expertos y millones de usuarios para ampliar su repertorio de cocina. Cuanto más use HomeID, más recomendaciones personalizadas obtendrá*.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Juju2022
27/04/2022
Argentina
Empleado de Philips
Ideal para 2 personas
[Employee of philipsglobal] Si bien la cesta es pequeña, es la medida perfecta para 2 personas. Preparo desde preparaciones dulces a saladas y es muy facil de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9925/01 Kit para hornear L
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9925/01 Kit para hornear L
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