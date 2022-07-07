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Descontinuado

Accesorio de la AirfryerKit para hornear XL

HD9945/01

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Kit para hornear XL
Este kit para hornear es un accesorio perfecto para ampliar la versatilidad de la Airfryer XL. Prepare lasañas, guisos, curris, sopas, pasteles, muffins deliciosos… ¡y mucho más!
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Productos compatibles
Airfryer 3000 serie XL

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Ventana digital

HD9257/80

Serie 5000 conectada

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Airfryer 5000 serie XL

HD9280/90

Accesorios para hornear en la Airfryer

Kit para hornear XL

  • 1 accesorio para hornear

  • 9 moldes para muffins de silicona

Accesorio antiadherente para hornear

Accesorio antiadherente para hornear

Accesorio para hornear. Con el kit de horneado de la Airfryer XL de Philips, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. La capacidad de 2 l es ideal para hacer bizcochos de plátano, pasteles, guisos, carnes y otros platos. ¡A disfrutar!

Inspiración diaria para preparar nuevas recetas

Inspiración diaria para preparar nuevas recetas

Inspiración sin fin con las recetas de Philips HomeID de nuestros chefs expertos y millones de usuarios para ampliar su repertorio de cocina. Cuanto más use HomeID, más recomendaciones personalizadas obtendrá*.

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Puede colocar estos accesorios para hornear y los moldes para muffins de la freidora de aire en el lavavajillas de forma segura, lo que los hace aún más fáciles de reutilizar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

07/07/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Tortera de Airfryer

muy buen producto, es garantia la marca Philips consumo poco enegia, ideal para estos tiempos

Ventajas

practica, lavable en lavavajillas, no se pega

Contras

de tamaño chico para la Philips Airfryer Hd9218, es el modelo grande

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9945/01 Kit para hornear XL

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9945/01 Kit para hornear XL

27/04/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

MUY últil

[Employee of philipsglobal] Llevo tiempo esperando para tener los accesorios y sin dudas no fallan. Me ayuda a darle aún más uso a mi Airfryer y lo mejor es que son super fáciles de limpiar. Hago tartas, budines y demas preparaciones líquidas.

Ventajas

capacidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9945/01 Kit para hornear XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9945/01 Kit para hornear XL

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