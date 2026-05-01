Descontinuado
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Para lograr el peinado soñado
Un nuevo mundo para las mujeres. Girl Glam ofrece cinco accesorios para que puedas elegir tu propio estilo y renovarlo todas las veces que quieras. La solución ideal para las mujeres que quieren marcar tendencia.
5 accesorios
Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.
Este accesorio le da al pelo una textura increíble y única.
Crear bucles increíbles nunca fue tan fácil. Simplemente seguí las curvas.
Opiniones