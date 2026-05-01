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Multi-styler

HP4680/00

Para lograr el peinado soñado

Un nuevo mundo para las mujeres. Girl Glam ofrece cinco accesorios para que puedas elegir tu propio estilo y renovarlo todas las veces que quieras. La solución ideal para las mujeres que quieren marcar tendencia.

Ver todos los beneficios

Girl Glam

Para lograr el peinado soñado

  • 5 accesorios

Accesorio planchita para lacios increíbles

Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.

Ondulador para más textura

Ondulador para más textura

Este accesorio le da al pelo una textura increíble y única.

Espiral deslizante para bucles perfectos

Crear bucles increíbles nunca fue tan fácil. Simplemente seguí las curvas.

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