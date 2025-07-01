Descontinuado
Asistencia técnica
HP4680/01
Descontinuado
¿Puede el moldeado dañar el cabello?
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo utilizar mi moldeador de Philips con laca, gel, etc.?
¿Puedo utilizar la plancha o el moldeador de Philips con cabello mojado?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambios
Encuentre su producto, solucione problemas y busque opciones de reparación
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.