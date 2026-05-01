Descontinuado
HP4696/01
Estilos creativos, cuidado permanente
Si buscas más opciones a la hora de crear tu estilo, SalonMultistylist 8 en 1 es la opción ideal. Te ofrece 8 accesorios para crear diferentes estilos y conseguir los peinados que siempre quisiste... y más.
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.
Protegé y guardá tu planchita con estilo en la moderna funda incluida con el producto.
Usá los clips para dividir el pelo en secciones y modelar tu peinado con más facilidad.
Opiniones