Descontinuado
HP6517/00
Ultrasuave, ultrarrápida
Los discos cerámicos eliminan los vellos de raíz y te aseguran una piel suave y sedosa. El aplicador de frío utiliza las propiedades del hielo para refrescar y aliviar las piernas después de la depilación.
Inalámbrico
Con aplicador de frío desmontable
y cabezal de afeitado
El exclusivo aplicador en frío suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.
Estimula la piel de forma suave, reduce al máximo la sensación de tironeo y convierte a la depilación en un proceso más cómodo
Atrapa los vellos de hasta medio milímetro. Ya no tienes que esperar a que el vello crezca para volver a depilarte.
Opiniones