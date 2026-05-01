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Descontinuado

Satinelle Ice PremiumDepiladora

HP6517/00

Ultrasuave, ultrarrápida

Los discos cerámicos eliminan los vellos de raíz y te aseguran una piel suave y sedosa. El aplicador de frío utiliza las propiedades del hielo para refrescar y aliviar las piernas después de la depilación.

Ver todos los beneficios

Depiladora con aplicador de frío y masajeador integrado

Ultrasuave, ultrarrápida

  • Inalámbrico

  • Con aplicador de frío desmontable

  • y cabezal de afeitado

Aplicador de frío premium con cabezal giratorio

Aplicador de frío premium con cabezal giratorio

El exclusivo aplicador en frío suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.

Masaje sónico con aloe vera

Masaje sónico con aloe vera

Estimula la piel de forma suave, reduce al máximo la sensación de tironeo y convierte a la depilación en un proceso más cómodo

Cabezal depilador curvo

Cabezal depilador curvo

Atrapa los vellos de hasta medio milímetro. Ya no tienes que esperar a que el vello crezca para volver a depilarte.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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