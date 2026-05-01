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Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6608/01

Ultra precisa para una piel suave y sedosa

Iníciate en la depilación con el nuevo sistema Philips que elimina hasta los vellos más cortos desde la raíz, dejando la piel suave y sedosa por semanas. Incluye un set de accesorios para que obtengas mejores resultados.

Ver todos los beneficios

Elimina hasta el vello más corto para obtener resultados perfectos

Ultra precisa para una piel suave y sedosa

  • Inicial

Tapa protectora Opti-start con masajeador para una depilación suave y eficaz

Tapa protectora Opti-start con masajeador para una depilación suave y eficaz

El accesorio incluido permite colocar la depiladora en la posición correcta y eliminar el vello de forma constante y eficaz. Ofrece más contacto con la piel y la relaja antes de la depilación

Usa este accesorio para lograr una depilación eficaz y más cómoda

Usa este accesorio para lograr una depilación eficaz y más cómoda

Levanta hasta los vellos más cortos y relaja la piel para que disfrutes de una depilación más eficaz y suave.

Tapa protectora que permite depilar hasta las zonas más sensibles

Tapa protectora que permite depilar hasta las zonas más sensibles

Diseñado especialmente para pieles sensibles porque permite depilar suavemente las zonas más difíciles

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Opiniones

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