Descontinuado
HP6608/01
Ultra precisa para una piel suave y sedosa
Iníciate en la depilación con el nuevo sistema Philips que elimina hasta los vellos más cortos desde la raíz, dejando la piel suave y sedosa por semanas. Incluye un set de accesorios para que obtengas mejores resultados.
Inicial
El accesorio incluido permite colocar la depiladora en la posición correcta y eliminar el vello de forma constante y eficaz. Ofrece más contacto con la piel y la relaja antes de la depilación
Levanta hasta los vellos más cortos y relaja la piel para que disfrutes de una depilación más eficaz y suave.
Diseñado especialmente para pieles sensibles porque permite depilar suavemente las zonas más difíciles
Opiniones