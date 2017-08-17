Descontinuado
3 veces más cuidado para tu pelo
La nueva planchita para el pelo Care & Control de Philips te permite conseguir ese peinado lacio que deseas al mismo tiempo que cuida tu pelo. Tres veces más cuidado al alisar gracias a la emisión activa de iones, las placas de cerámica suaves como la seda y el control digital de temperatura
Placas cerámicas
Temperatura de 130 - 200 °C
Emisión activa de iones
Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu pelo y crear el estilo que quieras.
Dale a tu pelo toda la fuerza que necesita con la emisión activa de iones. Los iones con carga negativa eliminan la estática, ponen en forma tu pelo y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtenés un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un pelo perfecto y brillante.
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4.8
de 5
16
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Irlin90
17/08/2017
España
Comprador verificado
Totalmente recomendada!
El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
zubingrid
03/12/2013
España
es buena plancha
tiene una temperatura maxima de 210 grados muy buena para cabellos rebeldes como el mio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Sí, recomiendo este producto
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Veerito40
11/09/2020
Argentina
Se calienta rapidísimo !!!es lo que más me gusta
Me gusta porque yo tengo pelo largo y muchos rulos ...me deja sin frizz y lacio sin ondas... muy recomendable este producto!!!
Ventajas
10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Plancha para el cabello Care & Control
Fecha de uso 2018-09-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care & control HP8344/00 Plancha para el cabello Care & Control
Fecha de uso 2018-09-11