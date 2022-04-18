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HP8344/00
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¿Por qué mi plancha de Philips produce un chisporroteo?
¿Puedo utilizar mi moldeador de Philips con laca, gel, etc.?
¿Puedo utilizar la plancha o el moldeador de Philips con cabello mojado?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo puedo utilizar la función ION de mi plancha de Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
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