Mi moldeador Philips genera vapor

Si ve que sale vapor del pelo mientras utiliza el moldeador Philips o que se acumulan restos de agua en el aparato, no se preocupe. Este producto puede utilizarse de forma segura. A continuación puede ver algunas razones por las que puede suceder.
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