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  • Renueve la carga para obtener mejores resultados
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Descontinuado

cabezales de afeitado

HQ2/11

Renueve la carga para obtener mejores resultados
Para obtener el máximo rendimiento de tu afeitadora Philips, cambiá los cabezales cada 2 años.
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Afeitada perfecta y al ras

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  • Levanta y Corta

  • 3 cabezales

Tecnología de afeitado Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

El sistema con doble cuchilla levanta el vello y lo corta por debajo del nivel de la piel.

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