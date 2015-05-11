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Descontinuado

cabezales de afeitado

HQ56/51

4.5
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Para un afeitado al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. Reemplaza los cabezales y consigue nuevamente un 100% de rendimiento.
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Para un afeitado al ras

  • CloseCut

  • Se adapta a la serie HQ900

  • Se adapta a HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Afeita incluso los vellos más cortos

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión para ofrecerte siempre un afeitado rápido y al ras. Las duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/05/2015

Chile

Chile

con un buen cuidado su rendimiento es exelente

he usado el modelo hq6940 por 3 años ahora solo compraré el repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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10/01/2012

España

España

Sí, recomiendo este producto

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27/08/2020

Argentina

Argentina

Experiencias en las afaitadas ( Rasuradas)

Me rasuro con maquina eléctrica y siempre marca Philips, desde los 20 años y hoy estoy tocando los 80 . . un cuñado mio cuando lo conocí me la presto para que la probara y cuando mis hijos comenzaron a rasurarse lo hicieron con mi maquina y fuimos y compramos para ellos. Hasta el día de hoy siguen Usando nuevas pero Philips. .

Ventajas

A mi en lo personal y a mis hijos, nos resulta excelente, yo me rasuro todos los días sin ningún problema.

Contras

desde luego que no es como una navaja, que no te deja nada, esta pasas la mano y sentís una leve pelusa que queda.

Sí, recomiendo este producto

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