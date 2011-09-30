Descontinuado
HQ8260
con indicador de nivel de batería
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
La afeitadora eléctrica Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los vellos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
3.5
de 5
6
Opiniones
Jomi
30/09/2011
España
Excelente Afeitadora.
Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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Josemi
23/09/2011
España
Gratamente sorprendido.
Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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AlfonsRR
26/12/2011
España
Excelente elección
Utilicé el buscador de productos definiendo exactamente las características que necesitaba. Lo seleccioné y en 4-5 dias tenía el producto en mi casa. Un producto que no pude encontrar en las tiendas. Volveré a utilizar la web de Phillips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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