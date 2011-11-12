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  • Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos
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Descontinuado

Daily CollectionMixer

HR1361/00

3.3

| (4) Opiniones

Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos

La batidora de varilla de Philips tiene una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil.

Ver todos los beneficios

Licuadora con cuchillas doble acción

Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos

  • 600 W

  • Varilla plástica

  • Vaso

Potente motor de 600 vatios

Potente motor de 600 vatios

Para licuar los alimentos en segundos.

Cuchilla de doble acción

Cuchilla de doble acción

La cuchilla de doble acción de la batidora de varilla de Philips corta de forma horizontal y vertical.

Para los ingredientes más duros

Para los ingredientes más duros

La batidora de varilla de Philips tiene un botón turbo muy potente para los ingredientes más duros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

4

Opiniones

2

12/11/2011

España

España

Una buena compra facil de utilizar

un producto exelente!!!! lo recomiento trabaja tanto con alimentos calientes y frios, no pierde su eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora de mano Daily Collection HR1361/00

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora de mano Daily Collection HR1361/00

21/08/2016

España

España

Buena

Llevo con ella 4 años y no me ha dado ningún problema de motor ni nada. El problema ahora es que se me ha roto el brazo y no sé dónde encontrar otro. Por lo demás va perfecta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora de mano Daily Collection HR1361/00

Sí, recomiendo este producto

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04/05/2014

España

España

no me ha dado buen resultado

Se ha despegado la parte de abajo donde esta la cuchilla de la base, la compre hace 10 meses y la he tenido que tirar, porque probe a pegarla varias veces y se despegaba cada vez que la usaba. Es verdad que es potente y funcionaba bien, además la usaba mucho, pero no la puedo recomendar. El vaso también se me rajo hace tiempo.

Esta reseña se realizó para Batidora de mano Daily Collection HR1361/00

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