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Daily Collection Mixer
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1361/00
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La batidora de varilla de Philips tiene una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil.
Todas (8)
¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo sustituir la unidad de cuchillas de la batidora de mano de Philips?
¿Puedo picar cubitos de hielo con el dispositivo?
¿Puedo dejar mi batidora de mano Philips encendida permanentemente?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
La batidora de mano Philips no bate como debería