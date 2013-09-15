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Descontinuado

Pure Essentials CollectionLicuadora manual

HR1372/90

3.5

| (6) Opiniones

Más potencia para resultados profesionales

Una buena comida casera es el mejor plato de cualquier cocinero. Pero no es necesario ser un chef profesional para prepararla. Con el nuevo mixer Philips, podrá elaborar platos del mejor nivel en su propia cocina con facilidad y rapidez.

Ver todos los beneficios

Potente motor de 700 watts y cuchilla de doble acción

Más potencia para resultados profesionales

  • 700 W

  • Varilla metá., cuchillo de doble acción

  • Picadora y 2 accesorios

  •  5 velocidades y turbo

Cuchillas doble acción

Cuchillas doble acción

Las cuchillas doble acción del mixer Philips cortan de forma horizontal y vertical.

Múltiples velocidades y función turbo

Múltiples velocidades y función turbo

Accesorio picador extragrande para picar grandes cantidades

Accesorio picador extragrande para picar grandes cantidades

Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de la batidora de mano Philips, puede picar grandes cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla en cuestión de segundos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

6

Opiniones

2

15/09/2013

Argentina

Argentina

HR1372/90

4 años de uso satisfactorio. Por falta de repuestos compre otra igual que tiene más de 2 años.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1372/90 Licuadora manual

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15/09/2013

Argentina

Argentina

EL MEJOR REGALO :-)

Muy buen producto! Lastima que no se pueda lavar los accesorios del picador, porque se quedan duros y ya no sirven. Al margen de eso es un producto exelenta!!!

Sí, recomiendo este producto

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02/11/2016

Chile

Chile

Bueno, pero tapa de vaso grande dejo de funcionar

Muy bueno, excelente potencia y muy fácil de usar. El problema es que después de algunos usos, la tapa del vaso grande dejó de funcionar y pasa en banda, igual como algunos comentarios anteriores.

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1372/90 Licuadora manual

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