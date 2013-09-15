Descontinuado
HR1372/90
Más potencia para resultados profesionales
Una buena comida casera es el mejor plato de cualquier cocinero. Pero no es necesario ser un chef profesional para prepararla. Con el nuevo mixer Philips, podrá elaborar platos del mejor nivel en su propia cocina con facilidad y rapidez.
700 W
Varilla metá., cuchillo de doble acción
Picadora y 2 accesorios
5 velocidades y turbo
Las cuchillas doble acción del mixer Philips cortan de forma horizontal y vertical.
Con el accesorio picador extragrande (1000 ml) de la batidora de mano Philips, puede picar grandes cantidades de carne, hierbas, frutos secos, queso, chocolate y cebolla en cuestión de segundos.
3.5
de 5
6
Opiniones
Lulilo
15/09/2013
Argentina
HR1372/90
4 años de uso satisfactorio. Por falta de repuestos compre otra igual que tiene más de 2 años.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1372/90 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
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maeialo
15/09/2013
Argentina
EL MEJOR REGALO :-)
Muy buen producto! Lastima que no se pueda lavar los accesorios del picador, porque se quedan duros y ya no sirven. Al margen de eso es un producto exelenta!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1372/90 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
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FranR
02/11/2016
Chile
Bueno, pero tapa de vaso grande dejo de funcionar
Muy bueno, excelente potencia y muy fácil de usar. El problema es que después de algunos usos, la tapa del vaso grande dejó de funcionar y pasa en banda, igual como algunos comentarios anteriores.
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1372/90 Licuadora manual
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