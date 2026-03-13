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User Manual Philips Pure Essentials Collection Hand blender - English (US)
Una buena comida casera es el mejor plato de cualquier cocinero. Pero no es necesario ser un chef profesional para prepararla. Con el nuevo mixer Philips, podrá elaborar platos del mejor nivel en su propia cocina con facilidad y rapidez.
¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo sustituir la unidad de cuchillas de la batidora de mano de Philips?
¿Puedo picar cubitos de hielo con el dispositivo?
¿Puedo dejar mi batidora de mano Philips encendida permanentemente?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
Cómo limpiar el brazo de mi batidora de mano Philips