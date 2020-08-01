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Descontinuado

Batidoras con base

HR1566/04

4.3

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Prepare fácilmente comidas caseras

El mixer Philips con base, recipiente y tamiz ayuda a preparar exquisitas tortas, pasteles y pan. Con un potente motor de 300 W, 5 velocidades, accesorios para batir y dos recipientes, ahora batir es fácil y divertido.

Ver todos los beneficios

Batidora con soporte, recipiente y tamiz vibrador

Prepare fácilmente comidas caseras

  • 300 W

  • 5 velocidades

  • Tamiz vibrador

2 recipientes de cristal para pequeñas y grandes cantidades

Incluye batidores y amasadores para ingredientes espesos

Incluye batidores y amasadores para ingredientes espesos

Un par de varillas para batir y ganchos para amasar de acero inoxidable en su batidora Philips, para que pueda batir, mezclar y amasar todas sus recetas perfectamente.

Clip para guardar cables

Clip para guardar cables

Clip para guardar cables para mantener su cocina ordenada.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

01/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy cómodo

Es muy útil para utilizarla mientras vas preparando el resto de la receta. Super cómoda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base

Date of Use 2019-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base

Date of Use 2019-08-01

25/07/2020

Argentina

Argentina

Comida batidora, con base

Potente batidora con 5 velocidades y base, genial para preparaciones de largo tiempo, ejemplo merengues, viene con varios ganchos.

Ventajas

La base, las diferentes velocidades, los ganchos

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base

Date of Use 2018-07-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base

Date of Use 2018-07-25

18/08/2013

Argentina

Argentina

características batidora

Es mi segunda batidora PHILIPS, la busque en Buenos Aires, después de 30 anos de poseer otra de la misma marca. El uso que le di fue regular a poco, pero rindió. Mi actual batidora, ya no es amasadora. La tuve que comprar en Uruguay ya que en Argentina no existe. Esta nueva es mas estética pero no posee paletas para amasado. Igual funciona con las antiguas. Para mi poco uso domestico es muy buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base

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