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Batidoras con base

Descontinuado

Asistencia técnica

Batidoras con base

HR1566/04

Batidoras con base

Descontinuado

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Manuales y documentación

El mixer Philips con base, recipiente y tamiz ayuda a preparar exquisitas tortas, pasteles y pan. Con un potente motor de 300 W, 5 velocidades, accesorios para batir y dos recipientes, ahora batir es fácil y divertido.

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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