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Preparación de alimentos
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Batidoras con base
Descontinuado
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HR1566/04
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El mixer Philips con base, recipiente y tamiz ayuda a preparar exquisitas tortas, pasteles y pan. Con un potente motor de 300 W, 5 velocidades, accesorios para batir y dos recipientes, ahora batir es fácil y divertido.
No puedo quitar las varillas/los ganchos para amasar de la amasadora Philips
No puedo insertar las varillas/los ganchos para amasar en la amasadora Philips
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