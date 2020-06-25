Descontinuado
Varilla de metal, 550 W
ProMix
Vaso medidor de 0.5 L
1 velocidad
Con el sistema de liberación de 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar la varilla de mezclado para facilitar la limpieza.
Un solo interruptor para un uso sencillo.
La licuadora manual Daily Collection tiene un mango fino que se adapta a cualquier mano.
3.9
de 5
89
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Carmin
25/06/2020
Chile
Excelente potencia
Tengo este producto hace más de un año y estoy muy satisfecha, tiene una gran potencia, he hecho mantequilla de maní en el recipiente sin problemas. La licuadora resiste perfecto el calor para sumergirla en la preparacion de sopas y cremas. Es mi accesorio de cocina favorito.
Ventajas
Super potente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
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Karlihg
12/06/2020
Chile
Excelente para hacer mantequilla de frutos secos
Sirve para moler cualquier fruto seco, papillas de bebe, hacer un bizcocho y hasta picar cebolla
Ventajas
Económica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
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Valeo
12/06/2020
Chile
Maravillosa
Funciona perfectamente. Incluso la he comprado más de una vez para regalarla. Sus cuchillas son buenísimas y la potencia que tiene el procesador es ideal para muchas preparaciones. También es muy fácil de lavar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual