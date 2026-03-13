Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Preparación de alimentos
Todas las series
Daily Collection Licuadora manual
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1604/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1604/00 - English (US)
Todas (7)
¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo sustituir la unidad de cuchillas de la batidora de mano de Philips?
¿Puedo picar cubitos de hielo con el dispositivo?
¿Puedo dejar mi batidora de mano Philips encendida permanentemente?
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
La batidora de mano Philips no bate como debería
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.