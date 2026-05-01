Descontinuado
HR1810/70
Jugo hecho en casa, fácilmente
Con este extractor de jugo HR1810/70 de Philips puede hacer fácilmente jugos de frutas frescos y deliciosos. Gracias a su diseño compacto es muy fácil de guardar.
220 W
0,75 L
Tubo regular
El extractor de jugo Philips tiene un filtro micromalla para obtener más jugo.
Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.
Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa de 750 ml.
Opiniones