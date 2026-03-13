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Daily Collection Extractor de jugos
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1810/70
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User Manual Philips Daily Collection Juicer - English (US)
Con este extractor de jugo HR1810/70 de Philips puede hacer fácilmente jugos de frutas frescos y deliciosos. Gracias a su diseño compacto es muy fácil de guardar.
Todas (5)
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Qué puedo licuar con mi licuadora Philips?
¿Cómo puedo preparar las frutas o las verduras antes de exprimirlas?
La licuadora de Philips desprende un olor desagradable
El filtro de mi licuadora Philips está bloqueado