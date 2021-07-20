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  • Jugo fresco con la fibra que le gusta
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Descontinuado

Avance CollectionJuguera

HR1922/20

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Jugo fresco con la fibra que le gusta
La tecnología FiberBoost le permite elegir la textura del jugo que prefiera tan solo presionando el interruptor, desde un jugo claro refrescante hasta un jugo más cremoso con hasta un 50% más de fibra.
Ver todos los beneficios

Elija hasta un 50% de fibra adicional

Jugo fresco con la fibra que le gusta

  • Tecnología FiberBoost

  • QuickClean

  • 3 l, tubo XXL

  • 1200 W

Tecnología FiberBoost con hasta un 50 % más de fibra

Tecnología FiberBoost con hasta un 50 % más de fibra

La tecnología FiberBoost le permite elegir la textura de jugo que prefiera, seleccionando con el interruptor de un botón desde un jugo ligero y refrescante hasta un jugo más cremoso con hasta un 50 % más de fibra. La combinación única de velocidades constantes con control inteligente y su exclusivo diseño de tamiz permite más o menos fibra, para que todos puedan disfrutar de su jugo favorito.

Potente motor de 1200 W

Exprima las frutas y verduras más duras sin esfuerzo con el potente motor de 1200 W.

La pulpa cae naturalmente en un solo recipiente.

La pulpa cae naturalmente en un solo recipiente.

Debido a la forma redondeada, sin rincones ni ranuras, los restos se recogen en el contenedor de pulpa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612372

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

20/07/2021

Peru

Peru

Buen producto, pero puede mejorar

Es muy buen producto, pero los seguros o trabas de seguridad son muy frágiles y muy sensibles

Ventajas

Separa bien la fibra, es fácil de armar y usar

Contras

Las trabas de seguridad son muy frágiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1922/20 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1922/20 Juguera

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