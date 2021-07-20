Descontinuado
Tecnología FiberBoost
QuickClean
3 l, tubo XXL
1200 W
La tecnología FiberBoost le permite elegir la textura de jugo que prefiera, seleccionando con el interruptor de un botón desde un jugo ligero y refrescante hasta un jugo más cremoso con hasta un 50 % más de fibra. La combinación única de velocidades constantes con control inteligente y su exclusivo diseño de tamiz permite más o menos fibra, para que todos puedan disfrutar de su jugo favorito.
Exprima las frutas y verduras más duras sin esfuerzo con el potente motor de 1200 W.
Debido a la forma redondeada, sin rincones ni ranuras, los restos se recogen en el contenedor de pulpa.
Premios
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Ursulair
20/07/2021
Peru
Buen producto, pero puede mejorar
Es muy buen producto, pero los seguros o trabas de seguridad son muy frágiles y muy sensibles
Ventajas
Separa bien la fibra, es fácil de armar y usar
Contras
Las trabas de seguridad son muy frágiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1922/20 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1922/20 Juguera