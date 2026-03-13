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Preparación de alimentos
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Avance Collection Juguera
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1922/20
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Eco passport Philips Avance Collection Juicer - English (US)
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¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Puedo exprimir todo tipo de frutas y verduras con la licuadora?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
El cierre de seguridad de mi licuadora de Philips está duro al abrirlo o cerrarlo.
El aparato no funciona. ¿Qué debo hacer?
La licuadora de Philips desprende un olor desagradable
El filtro de la licuadora Philips roza con el orificio de entrada y vibra mucho
Mi licuadora de Philips funciona más despacio al usarla.
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