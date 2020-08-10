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  • Batir ahora es mucho más fácil
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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora

HR2000/70

5

| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Batir ahora es mucho más fácil

Esta licuadora de Philips contiene un motor de 350 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.

Ver todos los beneficios

Licuadora con cuchilla de 5 hojas y motor de 350 W

Batir ahora es mucho más fácil

  • 350 W

  • Jarra de plástico de 1,5 L

  • 2 velocidades y turbo

  • Cuchilla de 5 hojas

Piezas aptas para lavavajillas

Piezas aptas para lavavajillas

Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.

Jarra resistente a roturas

Jarra resistente a roturas

Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y eficaz

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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3
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1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Super recomendable

La tengo hace más de 3 años y nunca me falló. Es muy potente para hacer muy buenos licuados. Me sirve hasta para preparar biscochuelos. Muy buena velocidad. Buena calidad de materiales y buen precio. Marca que nunca me decepciona porque todos sus productos son eternos.

Ventajas

Capacidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora

Date of Use 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora

Date of Use 2018-08-10

20/07/2020

Argentina

Argentina

exelente licuadora hace de todo

tiene un motor de alta performance, y su durabilidad es magnifica

Ventajas

a favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora

Date of Use 2018-07-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora

Date of Use 2018-07-20

19/07/2020

Argentina

Argentina

Muy buena

Años hace que la tengo riquísimas recetas preparé con está licuadora, muy recomendable!!!

Ventajas

Liviana

Contras

Me gustaría más potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora

Date of Use 2018-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora

Date of Use 2018-07-19

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