Descontinuado
Batir ahora es mucho más fácil
Esta licuadora de Philips contiene un motor de 350 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.
350 W
Jarra de plástico de 1,5 L
2 velocidades y turbo
Cuchilla de 5 hojas
Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.
Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado.
Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y eficaz
5.0
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Flor1406
10/08/2020
Argentina
Super recomendable
La tengo hace más de 3 años y nunca me falló. Es muy potente para hacer muy buenos licuados. Me sirve hasta para preparar biscochuelos. Muy buena velocidad. Buena calidad de materiales y buen precio. Marca que nunca me decepciona porque todos sus productos son eternos.
Ventajas
Capacidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora
Date of Use 2018-08-10
alexsalta1975
20/07/2020
Argentina
exelente licuadora hace de todo
tiene un motor de alta performance, y su durabilidad es magnifica
Ventajas
a favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora
Date of Use 2018-07-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora
Date of Use 2018-07-20
Vir85
19/07/2020
Argentina
Muy buena
Años hace que la tengo riquísimas recetas preparé con está licuadora, muy recomendable!!!
Ventajas
Liviana
Contras
Me gustaría más potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora
Date of Use 2018-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2000/70 Licuadora
Date of Use 2018-07-19